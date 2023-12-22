Ціни на овочі зростають через підвищений попит на них напередодні свят.

Наразі імпортні турецькі томати, які складають основну частину пропозиції на ринку, коштують 80-90 грн/кг на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють експерти аналітичної платформи EastFruit, активне зростання цін на дану продукцію на українському ринку провокує помітне підвищення попиту на тепличні помідори напередодні новорічних свят.

Зазначається, що імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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"А якщо розглядати п’ятирічну динаміку, то в нинішньому сезоні оптові ціни на помідори досягли нових рекордних позначок", – додали експерти.

Натомість більшість учасників ринку не відкидають можливості й подальшого зростання цін на тепличні овочі, як мінімум до того моменту, поки пропозиція повністю не покриє попит.

Водночас українські виробники продають моркву високої якості за ціною 11-15 грн/кг, що на 10% вище, ніж тиждень тому. Експерти підкреслюють, що тенденція зростання цін відзначається виключно в сегменті моркви високої якості, яку закуповують для подальшого зберігання.

Зазначається, що драйвером росту цін на цей овоч є, як і для томатів, підвищення попиту перед святами. Аналітики підкреслили, що при цьому морква пропонується до продажу на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти прогнозують можливе подальше зростання цін у сегменті якісної моркви і найближчим часом. У своїх прогнозах вони сприються на поступове зменшення обсягів саме якісної моркви в сховищах у місцевих виробників.

Вартість святкового меню

За даними експертів, традиційне різдвяне меню (кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники з картоплею, з капустою, з вишнями, тушкована капуста, борщ пісний із квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні) обійдеться в розрахунку на середньостатистичну українську родину близько 969,74 грн.

Зокрема, пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн, готові набори для традиційного узвару – 66 грн (600 г на 2 л води).

Новорічне меню із традиційних страв таких як салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдеться на родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік.

Зокрема, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3 % більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

Натомість салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року (133,08 грн).

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