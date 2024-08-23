Майже вдвічі дешевше: скільки коштує борщ в Польщі та Україні

Станом на серпень 2024 року вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 грн.

З нагоди Фестивалю Борщу, що проходить у різних містах Польщі третій рік поспіль, в аналітичному центрі Gremi Personal порахували Індекс Борщу, який показує вартість інгредієнтів для приготування традиційного українського борщу та є своєрідним показником купівельної спроможності населення та загального рівня цін на основні продукти.

Зазначається, що у 2024 році Індекс Борщу в Україні та Польщі демонструє суттєві відмінності, що пов'язані з різними економічними умовами в обох країнах.

Станом на серпень 2024 року вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 грн. До цього індексу включаються такі інгредієнти, як свинина (300 г), буряк (300 г), картопля (300 г), капуста (300 г), морква (200 г), цибуля (200 г), часник (50 г), томатна паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г) та приправа.

Відео дня

У той час у Польщі аналогічний набір продуктів для приготування борщу обійдеться майже удвічі дорожче - 306,9 грн (29,02 злотих).

"Цей показник показує, наскільки доступними є основні продукти харчування для пересічного українця. Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з більш дешевими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов'язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення", - зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

В аналітичному центрі також звертають увагу на відмінності між мінімальними та середніми заробітними платами в Україні та Польщі.

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2024 року становить близько 738 доларів – це 4 300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3 060 злотих після сплати податків. Водночас в Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить 200 доларів (8 000 гривень брутто).

Щодо середньої заробітної плати, у Польщі вона складає приблизно 1 450 доларів (після сплати податків це близько 6 000 злотих), а в Україні вона становить близько 580 доларів (21 800 грн).

Аналітики додають, що Індекс Борщу показує різницю у вартості життя між Україною та Польщею, але це не означає, що одна країна є однозначно дешевшою чи дорожчою для проживання. Для точного аналізу слід враховувати комплексний підхід, який включає усі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За даними аналітиків EastFruit, ціни на капусту в Україні нарешті почали знижуватися. Причиною цінового спаду стала відсутність попиту на овоч. Зазначається, що погода цього сезону не найкращим чином позначилася на зовнішньому вигляді капусти. У зв'язку з цим фермери готові робити знижки, намагаючись швидше позбутися неякісного товару.

Вас також можуть зацікавити новини: