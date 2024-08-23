Ціни на капусту в Україні вперше з липня почали падати: скільки коштує кілограм

Зазначається, що ціни на капусту в Україні все одно в середньому вищі в 3,8 раза, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на капусту в Україні нарешті почали знижуватися. Причиною цінового спаду стала відсутність попиту на овоч.

Аналітики EastFruit зазначають, що погода цього сезону не найкращим чином позначилася на зовнішньому вигляді капусти. У зв'язку з цим фермери готові робити знижки, намагаючись швидше позбутися неякісного товару.

Так, уже поточного тижня фермери готові віддавати білоголову капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Слід зазначити, що починаючи з середини липня, білоголова капуста поступово дорожчала через низьку пропозицією продукції від місцевих фермерів, які пояснювали це спекотною і посушливою погодою.

Попри зниження цін, ціни на капусту в Україні в середньому вищі в 3,8 раза, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В АТБ овоч пропонують по 29,69 грн/кг.

У Сільпо ціна на овоч фактично на тому ж рівні - 29,70 гривні за кілограм.

В Auchan капуста коштує 29,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на сливи в Україні різко пішли вниз. Фрукти дешевшають через надлишкову пропозицію на ринку. Так, ціни на сливи варіюється в діапазоні 8-14 грн/кг, що в середньому на 54% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому ціни на огірки в Україні знову зросли через погодні умови, які спровокували поширення хвороб. Фермери віддають свою продукцію по 40-60 гривень за кілограм.

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