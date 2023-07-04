У Києві на сільськогосподарських та сезонних ярмарках заборонили продавати продукти харчування, які швидко псуються. Заборона діятиме з 4 по 31 липня.
Як повідомили в прес-службі КМДА, заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" та "Київська спадщина", підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Відсьогодні на столичних ринках заборонена реалізацій таких продуктів:
- свіже м'ясо;
- м'ясопродукти та ковбасні вироби;
- жива та свіжоморожена риба;
- морепродукти;
- молоко та молочна продукція;
- кондитерські вироби з кремом.
Також у прес-службі КМДА зазначили, що до реалізації на ярмарках допускатиметься лише та продукція, яка пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, та на яку є відповідні документи щодо її походження.
Заборона на продаж продуктів
У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську дамбу. Через це сталася штучна повінь. Бурхливий потік вимив тисячі тонн ґрунту, розмив вигрібні ями, склади з хімікатами, скотомогильники тощо. Забруднена вода згодом потрапила в Чорне море, стан води в ньому серйозно погіршився.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів закликала громадян України утриматися від споживання риби в областях, які постраждали внаслідок знищення ворогом Каховської ГЕС.
Станом на 25 червня 2023 року через підрив Каховської ГЕС в Одеській області були зафіксовані перші випадки отруєння рибою.
Станом на 2 липня 2023 року на Дніпропетровщині діяла тотальна заборона на вилов та продаж риби. Вона поширюється навіть на приватні ставки, ніяк не пов'язані з річками, куди могли потрапити шкідливі речовини після російського теракту на Каховській ГЕС.