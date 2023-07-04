Заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" та "Київська спадщина" і діятиме з 4 по 31 липня.

У Києві на сільськогосподарських та сезонних ярмарках заборонили продавати продукти харчування, які швидко псуються. Заборона діятиме з 4 по 31 липня.

Як повідомили в прес-службі КМДА, заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" та "Київська спадщина", підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Відсьогодні на столичних ринках заборонена реалізацій таких продуктів:

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свіже м'ясо;

м'ясопродукти та ковбасні вироби;

жива та свіжоморожена риба;

морепродукти;

молоко та молочна продукція;

кондитерські вироби з кремом.

Також у прес-службі КМДА зазначили, що до реалізації на ярмарках допускатиметься лише та продукція, яка пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, та на яку є відповідні документи щодо її походження.

Заборона на продаж продуктів

У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську дамбу. Через це сталася штучна повінь. Бурхливий потік вимив тисячі тонн ґрунту, розмив вигрібні ями, склади з хімікатами, скотомогильники тощо. Забруднена вода згодом потрапила в Чорне море, стан води в ньому серйозно погіршився.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів закликала громадян України утриматися від споживання риби в областях, які постраждали внаслідок знищення ворогом Каховської ГЕС.

Станом на 25 червня 2023 року через підрив Каховської ГЕС в Одеській області були зафіксовані перші випадки отруєння рибою.

Станом на 2 липня 2023 року на Дніпропетровщині діяла тотальна заборона на вилов та продаж риби. Вона поширюється навіть на приватні ставки, ніяк не пов'язані з річками, куди могли потрапити шкідливі речовини після російського теракту на Каховській ГЕС.

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