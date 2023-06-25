Отруїлися чотири особи, серед них є вагітна жінка.

На Одещині зафіксовано перші випадки харчової токсикоінфекції (отруєння) після вживання риби.

Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за останню добу діагностовано гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції, що були спровоковані вживанням в їжу риби.

Один виклик надійшов на номер "103" з Великомихайлівської громади, другий - з Кодимського району, третій - з селища Авангард. Ще один випадок стався в Одесі.

Відео дня

"Усі четверо пацієнток, у тому числі одна вагітна, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", - розповіли у Центрі.

Медики закликали людей не вживати рибу та морепродукти невідомого походження.

Підрив Каховської ГЕС - що треба знати

У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську дамбу. Через це сталася штучна повінь. Бурхливий потік вимив тисячі тонн ґрунту, розмив вигрібні ями, склади з хімікатами, скотомогильники тощо. Забруднена вода згодом потрапила у Чорне море, стан води у ньому серйозно погіршився.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів закликала громадян України утриматись від споживання риби в областях, які постаждалих внаслідок знищення ворогом Каховської ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: