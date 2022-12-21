Українські фермери ведуть продаж ріпчастої цибулі по 20-25 грн/кг залежно від якості.

З початку цього тижня в Україні ціни на цибулю впали в середньому на 13%.

Як зазначають аналітики проекту EastFruit, на сьогоднішній день українські фермери ведуть продаж ріпчастої цибулі по 20-25 грн/кг залежно від якості, тоді як ще тиждень тому мінімальні ціни на цю продукцію не опускалися нижче за 23 грн/кг.

"Поступатися в ціні виробники змушені через помітне зниження попиту, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі сформували товарні запаси ще до новорічних свят і зараз ще не розпродали наявні обсяги. Водночас якість продукції в необладнаних складах стрімко погіршується, тому їхні власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту цього овочу", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, за підрахунками експертів, нині якісна цибуля в українських господарствах коштує в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж наприкінці грудня 2021 року. Фермери впевнені, що після новорічних свят темпи зростання цін на продукцію в Україні значно прискоряться. Свою думку вони аргументують як обмеженою пропозицією цибулі високої якості в українському господарстві, так і значним зниженням урожаю цибулі в більшості країн ЄС.

Ціни в Україні: останні новини

В Україні у грудні вартість продовольчого кошика зросла в середньому на 38-39% порівняно з минулорічним показником.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Інституту аграрної економіки, в Україні новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо – коштуватиме родині з чотирьох осіб у 2 тис. 655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік.

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