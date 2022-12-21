В нинішніх умовах за 2022 рік рівень споживання м'яса на одну людину становитиме трохи більше 53 кг.

В Україні загальний обсяг пропозиції м'яса за 2022 рік становитиме 2 271 тис.тонн, що на 435 тис. тонн менше, ніж минулого року.

Як зазначається в презентації від Міністерства аграрної політики та продовольства України, це дозволить в нинішніх умовах забезпечити споживання м'яса на кожну людину в розмірі 53,1 кг/рік, коли в 2021 році цей показник становив 53 кг/рік.

Зокрема, згідно з балансом попиту та пропозицій м'яса та м'ясопродуктів, на 2022 рік прогноз виробництва свинини становитиме 625 тис.тонн. Виходячи з цього, споживання на кожну людину становитиме 20 кг свинини на рік (у 2021 році було 19,9 кг).

Відео дня

Водночас у 2022 році пропозиція яловичини знизиться з 329 тис.тонн у 2021 році до 253 тис. тонн. Споживання на одну людину становитиме 6,7 кг/рік (у 2021 році 7,2 кг/рік).

Водночас пропозиція м'яса птиці за 2022 рік становитиме 1 300 тис.тонн, коли у 2021 році становила 1 504 тис. тонн. Споживання на одну людину становитиме 25,7 кг/рік (минулого року було 25 кг/рік).

Війна в Україні та ціни на продукти:

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в жовтні прискорилася до 26,6% у річному вимірі.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти – на 62,6%, овочі-на 78,8%.

На початку грудня стало відомо, що в Україні поступово знижуються ціни соціально важливі продукти.

У грудні 2022 року вартість продовольчого кошика зросла в середньому на 38-39% порівняно з минулорічним показником.

Вас також можуть зацікавити новини: