"Ненажерливі" ціни: ціни на овочі та фрукти б’ють рекорди

Інфляція та неврожай призвели до стрімкого росту цін на овочі та фрукти. УНІАН поспілкувався з експертами та з’ясував, на які ціни розраховувати споживачам у найближчі тижні та місяці.

"‎Робіть запаси, поки не подорожчало"‎, – "кричали" минулого тижня заголовки українських ЗМІ. Зокрема, суттєвих коливань зазнали ціни на традиційні овочі борщового набору: відчутно додала у ціні картопля, а ще раніше – ріпчаста цибуля.

На додачу до цього ринок стикнувся із суттєвим скороченням обсягів пропозиції огірків, що вже встигло відобразитися на цінах. Все це викликало занепокоєння у споживачів – тим паче, що багато хто поспішає зробити запаси на зиму, аби потім не переплачувати.

Експерти попереджають – ціни на улюблені усіма овочі та фрукти ще не сягнули свого піку та продовжать неприємно дивувати споживачів.

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Ростуть, як на дріжджах: що відбувається з цінами на овочі

Кілька тижнів тому голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив список товарів, які за рік подорожчали найбільше.

Якщо говорити про овочі, то рейтинг виглядає так:

• Капуста (+208,8%);

• Картопля (+88,8%);

• Морква (+51%);

• Буряк (+38,6%);

• Цибуля (21,2%).

"‎Серед топ-позицій, які подорожчали за останній рік, в основному, овочі борщового набору"‎, – зазначав Гетманцев.

З того часу ситуація для покупців не покращилась – ціни на деякі продукти харчування ще більше зросли у ціні.

Картопля. За даними порталу EastFruit, на минулому тижні картоплю пропонували до продажу за ціною 20-30 грн/кг у залежності від сорту та якості, а станом на 30 жовтня середня ціна на картоплю складала більш ніж 30 грн/кг. Якщо ж порівнювати з кінцем жовтня минулого року, то, в середньому, ціни виявились вищими приблизно у три рази.

Експерти називають кілька причин такої динаміки. В першу чергу, зростання пов’язують з обмеженою пропозицією картоплі на ринку, що зумовлено відносно низькою врожайністю в цьому сезоні.

Шкоду врожаю нанесла аномально спекотна погода, яку спостерігали протягом усього липня. Окрім цього, фермери завершили відвантаження картоплі з поля і почали продавати її зі сховищ (на цю категорію ціни традиційно вищі).

"‎На формування ціни вплинуло посушливе літо у пік цвітіння картоплі, яке призвело до великих втрат, – розповідає УНІАН заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук. – При цьому картопля, яка вродила, виявилась дуже неякісною. Відповідно, її не можна закладати в зберігання у довгу. Тобто попит на цю продукцію є дуже високим, а якісної продукції дуже мало".

Експерт прогнозує, що ціни на картоплю можуть зрости ще більше у грудні, січні та лютому. Це буде пов’язано зі здорожчанням логістики, яка прив'язана до цін на пальне.

Фермери не поспішають продавати овоч, оскільки розраховують на те, що ціни сягнуть ще більших висот. Втім, ситуація може бути непередбачуваною. Так, до України почали завозити великі обсяги імпортної картоплі – а це може призвести до стабілізації цін.

Капуста. За даними EastFruit, наприкінці минулого тижня в Україні нарешті почала дешевшати білокачанна капуста. Виробники озвучували ціни на овоч в межах 15-23 грн/кг. В середньому, це на 16% дешевше, ніж наприкінці позаминулого тижня.

Втім, таке падіння лише трошки нівелювало шалене зростання цін на цей овоч, яке спостерігалося до того. Адже поточні ціни на білокачанну капусту виявились приблизно у 3 рази вищими, ніж за аналогічний період 2023-го. Як і у випадку з картоплею, висока вартість овоча зумовлена літньою спекою та доволі обмеженою пропозицією на ринку.

Морква. Схожуситуаціюможнаспостерігати і з цінами на моркву – аналітики повідомляють, що у порівнянні з минулим роком овоч здорожчав більш ніж удвічі. На минулому тижні на ринках столиці вартість моркви сягала 20-26 грн/кг.

Експерти зазначають, що на формування цін впливає цілий ряд факторів, зокрема погода та труднощі з логістикою. У випадку, якщо поточні темпи збуту продукції будуть таким ж, як зараз, виробники планують і надалі підвищувати ціни.

Огірки та помідори. Наприкінці минулого тижня EastFruit повідомив про зростання цін на тепличні огірки. Ближче до вихідних продавці почали реалізовувати овоч в діапазоні 80-100 грн/кг. В середньому, це майже на 25% дорожче, ніж наприкінці позаминулого тижня.

Експерти зазначають, що поточні ціни на тепличні огірки є найвищими, як мінімум, за останні 7 років моніторингу. Причиною цього називають досить обмежену пропозицію, тоді як попит на овоч залишається стабільним.

Аналітики вважають, що зростання цін зупиниться лише тоді, коли до України прибудуть перші великі партії огірків із зовнішніх ринків.

Схожу ситуацію можна спостерігати у випадку з помідорами. У жовтні вартість червоних помідорів зросла до 95 грн/кг, тоді як рожеві подорожчали до більш ніж 100 грн/кг.

Експерти пояснюють це активним попитом на томати кілька тижнів поспіль. Водночас пропозиція на ринку поступово скорочується через сезонні фактори.

Цибуля. На додачу до всього в Україні стрімко зростає вартість цибулі.

У середині місяця ціни на ріпчасту цибулю в українських господарствах варіювались в межах 10-15 грн/кг у залежності від якості та обсягів запропонованих партій. Тобто ціни виявились майже на 20% вищими, ніж у першій половині жовтня. Якщо ж порівнювати поточні ціни з показниками минулого року, то зараз вони зросли майже на 40%.

Як і у випадку з рештою овочів, головною причиною здорожчання цибулі називають низьку врожайність через аномальну спеку влітку та нестабільні опади.

Дають про себе знайти й інші фактори. Мова, зокрема, про зростання цін на добрива, паливо та енергію, через що собівартість виробництва овочей постійно зростає. Крім того, виробники страждають від додаткових витрат на транспортування та зберігання, пов’язаних із військовими діями.

Загалом експерти не надто оптимістичні у прогнозах щодо подальшої динаміки цін.

"‎Ціни на овочі будуть рости, сто відсотків, – розповідає УНІАН виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Якщо ми говоримо про борщовий набір, то він вже на 50% дорожчий за минулорічний. Картопля більш ніж в два рази дорожча. Дорожчають капуста, буряк, морква. Ця ситуація не буде змінюватись. Ближче до Нового року ми будемо спостерігати зростання цін на овочі, на борщовий набір. Тобто по відношенню до минулорічних вони будуть рости і далі. Взагалі цей рік був неврожайний, і це відобразилось на ціновій ситуації"‎.

Ціни на фрукти: що з ними зараз та на що очікувати

Несприятлива цінова ситуація склалася і на ринку фруктів. У першу чергу, здорожчання торкнулося таких популярних категорій як груші та яблука.

Яблука. Щена початку місяця ціни на яблука в Україні встановили новий рекорд – згідно з даними EastFruit, гуртові ціни на цей фрукт стали найвищими за останні сім років.

Наприкінці другої декади жовтня яблука пропонували до продажу за ціною в діапазоні 17–25 грн/кг у залежності від сорту та якості. Таким чином, яблука в середньому коштували більш ніж на 50% дорожче, ніж за аналогічний період 2023-го. А вже минулого тижня ціни на українські яблука у провідних торгових мережах коливались від 29,90 до 32,14 грн/кг.

Експерти пояснюють таку динаміку тим, що попит на яблука в Україні залишається доволі високим, тоді як пропозиція фрукту – обмежена через низький врожай. Як і у випадку з овочами, літня спека зробила свою справу і призвела до того, що виробництво яблук у 2024 році впало до 60-70% у порівнянні з показниками минулого року. А фермери, тим часом, весь обсяг зимового яблука закладають на зберігання в надії на ще інтенсивніше зростання цін.

Груші. За останні місяці ціни на популярний фрукт кидало то в один, то в інший бік. У першій половині вересня ціни на українські груші виявились на 32% нижчими, ніж у минулому році. За рахунок збільшення пропозиції на ринку, на той момент грушу з місцевих господарств на українському ринку пропонували до продажу великим оптом по 15-30 грн/кг.

Однак з жовтня ‎дешева‎ груша більше не надходить у продаж – на початку цього тижня найнижча ціна була на рівні 80 грн/кг.

Інші солодкі категорії. Не радують покупців ціни і на решту фруктів. Наприклад, залишаються високими ціни на лимони. У середньому, кілограм зараз коштує приблизно 74 гривень (у вересні середній цінник був ще більшим – на рівні 92 гривень).

Середні ціни на апельсини зараз знаходяться на рівні 100 грн/кг, тоді як середньомісячні ціни по магазинах у вересні складали 82 грн/кг.

Середня ціна кілограма бананів у кінці жовтня становила близько 58 грн/кг – тобто вона майже не змінилась з вересня. Залишаються відносно стабільними ціни на виноград, тоді як мандарин впав у ціні з більш ніж 120 грн/кг у вересні до 78 грн/кг наприкінці жовтня.

Ціни на продукти – інфляція і прогнози

Загалом спеціалісти звертають увагу на інфляцію, яка у минулому місяці суттєво прискорилася. На споживчому ринку показники у вересні зросли до 1,5% з 0,6% у серпні.

Таким чином, минулого місяця зростання цін стало найбільшим із початку року. Якщо ж порівнювати з вереснем минулого року, то інфляція зросла до 8,6%.

Фахівці не прогнозують радикального стрибка цін на продукти, оскільки через бойові дії скоротилося як населення країни, так і його реальні доходи. Тому "надто радикально підприємці ціни піднімати не ризикнуть", - каже Олег Пендзин.

При цьому спеціалісти допускають помірне зростання цін у наступні місяці.

"‎Ціни на овочі зростуть найбільше, порівняно з минулим роком, десь відсотків на 30, –говорить УНІАН заступник Генерального директора з комерційних питань "ЕКО МАРКЕТ" Данило Майстренко. – А все через те, що в цьому році дуже слабкий урожай всіх коренеплодів через відсутність дощів та дуже спекотне літо: картоплі, моркви, буряка, цибулі".

За його словами, проблема нестачі овочей буде вирішена шляхом імпортозаміщення, оскільки на український ринок надходитиме продукція з Польщі, Єгипту, Грузії, Азербайджану, Казахстану. Тому дефіциту овочей не буде, але ціни все ж зростатимуть.

"Також на збільшення цін впливають підняття тарифів на електроенергію та її точкова відсутність. Люди вкладалися в генератори та ін. А ця економічна складова закладається в собівартість товару", - додає Майстренко‎.

Чи не найбільше громадян турбує стрімке зростання цін на картоплю. Втім, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, поточна ціна на овоч є достатньою для того, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності. Тому підстав для того, щоб ціна зросла до 50 грн/кг наразі немає. Хоча, чиновник припускає, що ближче до весни овоч додасть в ціні близько 15% через витрати фермерів на його зберігання.

Як би там не було, дефіцит і занадто радикальні стрибки цін на овочі і фрукти українцям не загрожують, адже продавці покривають нестачу імпортом і, наскільки можливо, намагаються стримати зростання цінників, аби не втрачати споживачів. Але поступове здорожчання все ж неминуче, і чим ближче до зими, тим більше може виникати неприємних цінових сюрпризів.

Ілля Ведмеденко