При цьому встановлені ліміти не пов’язують із закриттям олійних заводів.

Українці в соцмережах скаржаться на те, що не можуть придбати в магазинах соняшникову олію більше певної кількості в одні руки. Водночас жодних нових обмежень торговельні мережі останнім часом не запроваджували. Так, в мережі АТБ обмеження продовжують діяти ще з кінця літа, повідомили в пресслужбі компанії у відповідь на запит УНІАН.

"По 6 штук соціальних товарів в одні руки – такі обмеження були введені ще в серпні після ударів по складах, офіційна позиція викладена на сайті. З того часу нічого не змінилося", – повідомляють в АТБ.

Обмеження діють з 28 серпня на наступні продукти:

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соняшникова олія;

оцет;

крупи;

макаронні вироби;

борошно;

сіль та цукор.

"Ніяких нових обмежень в мережі немає, ажіотажу на будь-які групи товарів не спостерігаємо. Якщо в деяких магазинах іноді бувають тимчасово відсутні певні позиції товарів – то це все через ускладнену логістику", – ідеться в заяві АТБ.

Водночас в Мінагро запевняють, що тримають на постійному контролі ситуацію в олійно-жировій галузі на тлі атак російських окупантів по підприємствах харчової промисловості.

"Фіксуємо тимчасове призупинення роботи частини олійно-екстракційних заводів із міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак. Після стабілізації ситуації та завершення необхідних відновлювальних робіт вони повертатимуться до роботи. Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", – зазначає міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Соняшникова олія в Україні – головні новини

12 листопада оголосив про зупинку роботи всіх своїх потужностей найбільший в Україні виробник олії "Кернел". Наступного дня з’явилася інформація про зупинку роботи виробництва "Дельта Вілмар Україна" та олійноекстракційного заводу "Потоки" у Дніпрі.

Водночас Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії, повідомляє "Укроліяпром". Щорічне споживання продукту на внутрішньому ринку складає менше 10% від обсягів вітчизняного виробництва.

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