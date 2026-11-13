В Україні зупинили роботу ще два виробники олії

Причинами стали безпекова ситуація та постійні аварійні відключення електропостачання.

Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області, повідомляє Latifundist.com.

У керівництві компанії повідомили, що рішення про зупинку виробництва ухвалили 12 листопада. Причинами стали безпекова ситуація та постійні аварійні відключення електропостачання.

"Дельта Вілмар Україна" – компанія, яка займається виробництвом олій та жирів. Засновник компанії - Wilmar International Limited зі штаб-квартирою у Сінгапурі. До структури компанії входять два заводи (з переробки тропічних масел та з переробки олійних культур), а також комплекс з перевалки рослинних олій у порту Південний.

Відео дня

Також тимчасово призупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі. Компанія повідомила, що причинами зупинки стали перебої в електропостачанні, складна безпекова ситуація та необхідність проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

"Рішення ухвалили насамперед для забезпечення безпеки працівників і створення належних умов для подальшої роботи підприємства", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення виробничої діяльності "Потоки" повідомить додатково.

Удари РФ по українських підприємствах - останні новини

Напередодні стало відомо, що через масовані удари РФ найбільший в Україні виробник олії, найбільший агрохолдинг України та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції - агрохолдинг "Кернел" - зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Росія цілеспрямовано атакує об’єкти олійно-жирової галузі України. 5 січня окупанти здійснили дронову атаку на завод американської компанії Bunge у Дніпрі, в результаті чого на дороги вилилося 300 тонн рослинної олії.

За словами генерального директора асоціації "Укроліяпром" Степана Капшука, такі удари переслідують мету знищення бюджетоформуючої та експортоорієнтованої індустрії.

В результаті РФ вперше за 20 років обійшла Україну і посіла перше місце в світі за експортом олії. Експорт соняшникової олії у 2025/26 році з Росії склав 4,2 млн тонн, тоді як Україна завершила сезон з показником 4,036 млн тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: