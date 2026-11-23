Тим часом серед фруктів подешевшали яблука та груші.

Гуртові ціни на овочі в Україні здебільшого зростали на минулому тижні. Найбільше здорожчав солодкий перець, який додав близько 50% – з 50-100 до 80-150 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Серед овочів борщового набору зросла вартість ріпчастої цибулі – з 12-16 до 14-18 грн/кг. В сторону збільшення розширився і діапазон цін на картоплю – з 10-14 до 10-15 грн/кг. Натомість незначно подешевшала білокачанна капуста – з 12-20 до 11-20 грн/кг.

З інших видів капусти знизилися ціни на цвітну – з 50-60 до 45-60 грн/кг, а пекінська капуста втратила одразу 5 гривень на кілограмі – з 30-40 до 25-35 грн/кг. Окрім різних видів капусти, подешевшав редис – з 40-60 до 35-50 грн/кг.

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Ціни на помідори залишилися на попередньому рівні – 50-110 грн/кг, тоді як огірки дещо здорожчали – зі 140-200 до 150-200 грн/кг.

У сегменті фруктів подешевшали яблука – з 20-35 до 20-30 грн/кг та ще більше груші – з 35-135 до 30-100 грн/кг. Також знизилася вартість гранатів – зі 125-155 до 120-140 грн/кг.

Продукти в Україні – останні новини

Українці не можуть придбати в деяких магазинах соняшникову олію більше певної кількості в одні руки. Водночас жодних нових обмежень торговельні мережі останнім часом не запроваджували. Так, в АТБ ще з кінця літа продовжують діяти обмеження по 6 штук соціальних товарів в одному чеку: це соняшникова олія, оцет, крупи, макаронні вироби, борошно, сіль та цукор.

"Укроліяпром" повідомляє, що Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії. Щорічне споживання продукту на внутрішньому ринку складає менше 10% від обсягів вітчизняного виробництва.

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