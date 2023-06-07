Значні проблеми очікуються в виробництві баштанних культур, овочевих культур, ягід, фруктів.

Посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева, яка у 2019 році виконувала обов’язки міністра аграрної політики та продовольства, прогнозує скорочення цьогорічного врожаю пшениці на 10% через підрив росіянами Каховської ГЕС та подальше підтоплення значних посівних площ на Півдні.

"Я думаю, що в оптимістичному варіанті це мінус 10% врожаю пшениці вже цього року. Це однозначно значний мінус в виробництві баштанних культур, овочевих культур, ягід, фруктів, тому що цей регіон був одним із великих постачальників на внутрішньому ринку…", - повідомила дипломат.

Зважаючи на це, вона порадила агровиробникам з інших регіонів розглянути можливість переходу на вирощування незвичних для себе культур. Це допоможе перелаштуватися до нових реалій, адже техногенна катастрофа, влаштована окупантами, матиме довгострокові наслідки.

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"Навіть у цьому сезоні, як би це гучно і популістськи не звучало, але про якісь дешеві овочі, фрукти і ягоди, які ми з цього регіону постачали, можна забути навіть в сезон", - додала вона.

Також Трофімцева вказала на те, що, попри всі складнощі, український агроекспорт показує непогану динаміку, навіть за умови, що "зерновий коридор" працює не дуже стабільно.

"Якщо у довоєнний час у нас український агропродовольчий експорт приносив десь 43-44% валютної виручки, то в першому кварталі цього року він складав 63-65% всієї валютної виручки країни", - сказала вона.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для України

Росіяни вночі з 5 на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок цього у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, тисячі жителів потребують евакуації. Ситуація на тимчасово окупованому Лівобережжі Херсонської області є критичною, адже там російські військові не рятували цивільне населення.

В "Укргідроенерго" зазначили, що станція не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

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