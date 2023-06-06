Окупанти фактично знищили і Каховську ГЕС та Каховське водосховище.

Підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено. Про це повідомляє "Укргідроенерго".

"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає", – йдеться в повідомленні.

За оцінкою відомства, Каховське водосховище буде "спрацьовано" протягом найближчих 4 днів. Станом на 9 ранку, рівень води вже стрімко знижується.

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"Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься", - заявили в "Укргідроенерго".

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Про підрив дамби Каховської ГЕС стало відомо рано вранці 6 червня. Судячи з опублікованих в мережі кадрів, дамба отримала критичні пошкодження, що спричинило безконтрольне скидання води з Каховського водосховища. Нижче за течією Дніпра вже почалися підтоплення населених пунктів, включаючи Херсон.

Президент Володимир Зеленський вже скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Голова ОП Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС екологічним геноцидом - екоцидом.

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