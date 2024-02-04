В уряді Польщі анонсували посилення контролю на українському кордоні. Планується активізувати перевірки товарів, які ввозяться з України, повідомило Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у Twitter.
Зокрема, повідомляється, що глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонних пунктах пропуску "Медика" та "Корчова" на кордоні з Україною.
Польський міністр анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.
"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - йдеться у повідомленні міністерства.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти, зазначивши, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України. Зокрема, сьогодні він відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.
Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.
"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - написав він.
Ситуація на польському кордоні
Раніше польські фермери оголосили про намір почати нову блокаду кордону з Україною. Вони планували з 9 лютого заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також на місяць заблокувати дороги і автомагістралі в окремих воєводствах.
Причиною фермери називають "рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду".