Представники польського Міністерства сільського господарства другий день інспектують прикордонні пункти на кордоні з Україною.

В уряді Польщі анонсували посилення контролю на українському кордоні. Планується активізувати перевірки товарів, які ввозяться з України, повідомило Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у Twitter.

Зокрема, повідомляється, що глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонних пунктах пропуску "Медика" та "Корчова" на кордоні з Україною.

Польський міністр анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

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"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти, зазначивши, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України. Зокрема, сьогодні він відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.

Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - написав він.

Ситуація на польському кордоні

Раніше польські фермери оголосили про намір почати нову блокаду кордону з Україною. Вони планували з 9 лютого заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також на місяць заблокувати дороги і автомагістралі в окремих воєводствах.

Причиною фермери називають "рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду".

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