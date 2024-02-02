Прикордонні переходи планують заблокувати 9 лютого о 10.00.

Польські фермери оголосили про намір розпочати нову блокаду кордону з Україною. Як говориться в заяві Незалежного фермерського союзу "Солідарність", прийнято рішення про блокування всіх прикордонних переходів, а також доріг в Польщі.

"Прийнято рішення оголосити загальний страйк фермерів по всій країні, який розпочнеться з блокади всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також блокади доріг і автомагістралей в окремих воєводствах 9 лютого 2024 року о 10.00", - йдеться в заяві.

Поки немає інформації, як довго триватиме блокада пунктів пропуску. Що стосується блокади доріг в деяких воєводствах, то вони триватимуть місяць - з 9 лютого по 10 березня.

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Причиною в організації називають "рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду".

"Позиція Брюсселя ... неприйнятна для всього нашого аграрного співтовариства. Крім того, пасивність польської влади та Декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк", - підкреслюють фермери.

Блокада кордону з Польщею

Попередня блокада польськими перевізниками і фермерами українського кордону почалася ще в листопаді і тривала до середини січня, коли польські перевізники досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і заявили, що призупинять свій протест.

Раніше в Єврокомісії заявили, що продовжать призупинення імпортних мит на український експорт ще на рік, до червня 2025 року. Як відомо, спочатку вони були припинені у 2022 році, щоб допомогти підтримати економіку України після вторгнення Росії.

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