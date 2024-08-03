Про проблеми реалізації у зв’язку з низькою якістю томату заявляють виробники і оптові компанії.

На поточному тижні в Україні зміцнилися тенденції зниження цін на тепличні помідори. Станом на 2 серпня ціни на якісні помідори впали до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг). Це в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що у багатьох областях погода стабілізувалася. Це дало змогу відновити кампанію зі збирання ґрунтового томата. На сьогодні прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни. Однак попит на продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, залишається на низькому рівні.

Проблеми реалізації у зв’язку з низькою якістю томату пояснюють і виробники, і оптові компанії. Рослини страждають від спекотної посушливої погоди, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з’являються тріщини. Це знижує товарний вигляд продукції.

Відео дня

Попри поступове зниження цін на тепличні томати, дана продукція наразі пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.

Ціни на овочі

Огірки в Україні різко дорожчають. Вже коштують втричі дорожче, ніж минулого літа. Більшість тепличних комбінатів повністю завершили перший обіг продукції і навіть реалізували надлишки.

Ціна на картоплю в Україні також продовжує стрімко знижуватися. Йдеться про овоч урожаю нинішнього року. Фермери заявили, що навіть зниження цін не збільшило продажі.

Вас також можуть зацікавити новини: