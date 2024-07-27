Більшість тепличних комбінатів повністю завершили перший обіг продукції і навіть реалізували надлишки.

Ціни на тепличні огірки продовжують впевнено зростати. Тільки з початку тижня вартість в середньому піднялась на 25%. Станом на 26 липня дана продукція надходить у продаж по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг), повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що більшість тепличних комбінатів повністю завершили перший обіг продукції і навіть реалізували надлишки. Водночас виробники, які працювали з цілорічним циклом виробництва, збільшують вартість. Свої дії вони мотивували стабільним попитом на продукцію високої якості.

Водночас урожай нового обігу виробники планують почати реалізувати тільки в другій половині липня. Ті ж компанії, які продовжують вести реалізацію, практично щодня підвищують ціни. Вони посилаються на досить активні темпи збуту. Підтримку цінам також надає й обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту.

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Варто зазначити, що наразі тепличні комбінати України вже пропонують огірок до продажу в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці липня 2023 року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що огірки дорожчатимуть і далі за умови збереження темпів збуту.

Ціни на овочі та фрукти

Українські виробники кавунів отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Станом на 24 липня кавуни відвантажують по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг). Це в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вперше з початку поточного місяця українські виробники отримали можливість дещо підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Станом на 27 липня продукцію відвантажують по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг). Це в середньому на 15% дорожче, ніж на початку поточного тижня.

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