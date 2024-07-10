Ціни на картоплю знижуються: скільки коштує популярний в Україні овоч

Ціна на картоплю в Україні продовжує стрімко знижуватися. Йдеться про овоч урожаю нинішнього року.
Аналітики EastFruit повідомили, що вартість овоча падає через велику пропозицію в той час, як покупці не біжать скуповувати картоплю. Щоправда, навіть зниження цін не дає очікуваного ефекту.
Фермери наразі продають картоплю нового врожаю по 11-16 грн/кг ($0,27-0,39/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.
Варто зазначити, що наразі вартість картоплі в Україні в середньому на 11% нижча, ніж в аналогічний минулорічний період. При цьому, виробники не виключають, що надалі ціни можуть продовжувати падати, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку.
Ціни на картоплю в супермаркетах України
У Сільпо кілограм молодої картоплі обійдеться 15,60 гривні, але овоч не з України, а з Ізраїлю.
В АТБ молода картопля продається по 16,79 грн/кг.
При цьому в Auchan ціна на молоду картоплю знаходяться на рівні 17,90 грн\кг. Країна-виробник - Україна.
Ціна на продукти в Україні - останні новини
Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка вважає, що в Україні очікується більше зростання цін на продукти.
При цьому ціни на кавуни стрімко падають через низький попит. Вартість уже опустилися до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг).