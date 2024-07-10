Ціни на картоплю знижуються: скільки коштує популярний в Україні овоч

Фермери заявили, що навіть зниження цін не збільшило продажі.

Ціна на картоплю в Україні продовжує стрімко знижуватися. Йдеться про овоч урожаю нинішнього року.

Аналітики EastFruit повідомили, що вартість овоча падає через велику пропозицію в той час, як покупці не біжать скуповувати картоплю. Щоправда, навіть зниження цін не дає очікуваного ефекту.

Фермери наразі продають картоплю нового врожаю по 11-16 грн/кг ($0,27-0,39/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Варто зазначити, що наразі вартість картоплі в Україні в середньому на 11% нижча, ніж в аналогічний минулорічний період. При цьому, виробники не виключають, що надалі ціни можуть продовжувати падати, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

У Сільпо кілограм молодої картоплі обійдеться 15,60 гривні, але овоч не з України, а з Ізраїлю.

В АТБ молода картопля продається по 16,79 грн/кг.

При цьому в Auchan ціна на молоду картоплю знаходяться на рівні 17,90 грн\кг. Країна-виробник - Україна.

Ціна на продукти в Україні - останні новини

Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка вважає, що в Україні очікується більше зростання цін на продукти.

При цьому ціни на кавуни стрімко падають через низький попит. Вартість уже опустилися до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг).

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