Потроху знижується ціна на такі ягоди, як малина і лохина.

В Україні дешевшають продукти, зокрема, йдеться про овочі. Причиною падіння цін став новий урожай.

Аналітики EastFruit зазначили, що стартував збір ранньої моркви, через що ціни впали і на минулорічну моркву. Так, станом на 21 червня рання морква продавалася по 30-40 гривень за кілограм, хоча на 14 червня її ціна була на рівні 55-60 гривень. Що стосується моркви старого врожаю, то виробники її продають по 25-30 грн/кг, хоча тижнем раніше вона коштувала 30-35.

Значно втратила в ціні й рання картопля. Так, за тиждень вона подешевшала з 25-30 грн/кг до 12-20 гривень. А ось картопля врожаю 2023 року піднялася в ціні - з 18-20 до 22-25.

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Крім того, продавці опустили ціни на томати, адже вони почали масово надходити з літніх теплиць. Якщо помідори станом на 14 червня продавали в діапазоні 30-90 гривень, то на 21 червня верхня межа знизилася до 50 гривень.

Також падає в ціні і зелень, крім зеленої цибулі, яка подорожчала з 40-45 гривень до 90-100 гривень.

Що стосується ягід і фруктів, то улюблена серед українців черешня додала в ціні - з 35-70 до 45-90. Абрикос також не здає своїх позицій і дорожчає - з 34-40 до 40-60.

Водночас падає ціна на персики. Якщо станом на 14 червня їх фермери продавали в діапазоні 80-85 гривень за кілограм, то через тиждень - 40-50.

Потроху знижується ціна на такі ягоди, як малина і лохина. Так, малина продається по 80-150, хоча тижнем раніше коштувала 100-160, а лохина з 320-380 подешевшала до 270-320.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

21 червня керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" повідомила, що ціни на вишню становлять 50-60 грн, що на 20% нижче, ніж в аналогічний період минулого року.

Також, за її словами, завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні раніше, ніж торік, що дало гарний урожай і відчутно нижчі ціни.

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