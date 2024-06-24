Ціни на черешню практично зрівнялися із показником аналогічного періоду минулого сезону

Завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж минулого року, що дало гарний врожай та відчутно нижчі ціни. Про це УНІАН розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м.Львів) Тетяна Попович.

За її словами, у порівнянні з початком сезону 2023, у 2024 році вартість малини знизилась із 350 гривень за кілограм до 180 гривень за кілограм, що менше на 48,57%. Внутрішній ринок малини залишається стабільним. Ціни на черешню сьогодні практично зрівнялися із показником аналогічного періоду минулого сезону. Вони варіюються залежно від регіону та якості продукції.

"У середньому сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" ціни черешні становлять близько 45-90 грн за кілограм. Завдяки ранньому початку сезону, перша черешня 2024 року коштувала на 30% дешевше, ніж на початку сезону минулого року. Завдяки сприятливій погоді ринок вдосталь насичений черешнею, передумов для цінових стрибків немає", – каже Попович.

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Щодо попиту експертка зазначила, що ситуація на ринку малини та черешні у 2024 році відзначається коливаннями цін та обсягів виробництва, але попит на українські ягоди залишається на досить високому рівні, незважаючи на економічні труднощі в країні.

Ціни на продукти в Україні

За даними аналітиків EastFruit, станом на 17 червня ціни на моркву підскочили вдвічі – з 16-23 гривень до 30-35 гривень за кілограм через дефіцит якісної моркви. Значно додала в ціні й рання картопля – з 10-25 гривень до 25-30 грн. Ціни на огірки злегка налякали українців цінами – з 25-45 гривень піднялися до 42-50 грн.

На українському ринку подорожчали огірки. Причиною зростання цін на цей овоч експерти називають істотне скорочення пропозиції.

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