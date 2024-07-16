Зазначається, що спека і брак рук змушують фермерів знижувати вартість.

Ціни на м'ясо в Україні в червні знизилися. Фермери стали відпускати продукцію дешевше через жорсткі графіки відключень світла та мобілізацією.

"Середня ціна закупівлі в червні становила 53,2 грн/кг з ПДВ (44,34 грн/кг без ПДВ) або 1,3 дол. США (1,1 дол. США/кг без ПДВ відповідно) у валютному еквіваленті. Це на 10,1% або на 6 грн/кг з ПДВ нижче, ніж у травні", - йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України".

Причини зниження цін

жорсткі графіки відключення світла;

мобілізація, яка внесла зміни в роботу підприємств і зменшила потік споживачів.

Скільки коштує 1 кг м'яса свинини в Україні

У червні середня роздрібна ціна за кілограм охолодженої свинини становила 191,9 грн/кг, що майже на 1% (1,8 грн/кг) менше від цін у травні.

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При цьому лопатка та тазостегнова частина впали в ціні найбільше - на 2,3% та 2,8% відповідно, а от ціни на вирізку та корейку змінилися мінімально - в межах 1 грн/кг. Щодо свинячого ошийка, то це м'ясо подорожчало на 1,6%.

Крім того, знизилися ціни й на інші види м'яса. Так, ціни на курятину знизилися на 0,8%, а от яловичина подорожчала на 5%.

Скільки коштує м'ясо в супермаркетах України

У магазинах Auchan представлені всі види м'яса. Так, свиняча корейка без кістки коштуватиме 229,90 гривень за кілограм, трохи дорожче теляча лопатка - 315,90 грн/кг, а ось куряча тушка - 79,20 грн/кг.

У Сільпо свиняча корейка обійдеться 206,80 грн/кг, теляча лопатка - 246,30 грн/кг, а ціла курка - 81,80 грн/кг.

Ціни в Україні - останні новини

Ціни на продукти в Україні продовжують знижуватися. Фермери переписують цінники через збільшення обсягів урожаю. Ось тільки після різкого зниження цін, на тлі аномальної спеки дорожчав огірок. Цей овоч оптом продавали по 10-15 грн/кг, а тепер по 20-25.

Що стосується фруктів і ягід, то ціни на кавуни обвалилися з 23-27 до 15-20 гривень за кілограм. Подешевшала і диня з 40-60 грн/кг до 30-45 грн/кг. Ціни на черешню знову поповзли вниз, тому що на ринок надійшов урожай пізніх сортів. Фермери віддають фрукт по 65-90 грн/кг, хоча тижнем раніше ціна була в діапазоні 100-150 грн/кг.

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