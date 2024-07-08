Зазначається, що деякі продукти будуть ще дешевшати.

Ціни на фрукти та овочі в Україні минулого тижня продовжували падати. Нинішнє зниження вартості сезонне.

Аналітики EastFruit зазначили, що продавці змушені знижувати ціни на такі овочі, як картопля - з 12-20 грн/кг до 12-26, морква - з 28-35 грн/кг до 18-20 і буряк - з 22-30 грн/кг до 13-20. А ось капуста, навпаки, дорожчає - нижня межа ціни з 6 грн\кг піднялася до 8 через скорочення пропозиції.

Крім того, на тлі масових продажів різко впали ціни на огірки - з 23-25 гривень за кілограм до 10-15. Крім цього, знизилися ціни на томат з 40-60 до 30-55 грн/кг. Також подешевшав і кабачок - нижня цінова межа встановилася на рівні 8 грн/кг, хоча тижнем раніше вона була на рівні 12 гривень.

Відео дня

Що стосується зелені, то зелена цибуля і петрушка стали дешевшими, а кріп і салат подорожчали.

Знижуються ціни і на фрукти. Так, початок продажів українського кавуна і дині призвів до падіння цін на баштанні. Фермери торгують кавунами по 23-27 грн/кг, хоча тижнем раніше продавали по 25-33, а диня подешевшала з 50-8 грн/кг до 40-60.

Водночас, ринок лохини увійшов в активну фазу, що призвело до подальшого зниження ціни. У результаті ягода впала в ціні з 120-180 грн/кг до 80-140. Дешевшає й абрикос - з 30-70 до 20-50.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович повідомила, що завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж торік, що дало гарний урожай і відчутно нижчі ціни.

При цьому голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка вважає, що в Україні очікується більше зростання цін на продукти.

Вас також можуть зацікавити новини: