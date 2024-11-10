За словами експертки, продукція хлібопекарської галузі зазнає дедалі помітнішого здорожчання.

Ціни на хлібопекарські вироби в Україні продовжуватимуть зростати. Такий прогноз у коментарі 24 Каналу зробила експертка ринку Світлана Черемісіна.

Видання зазначає, що хлібопекарські вироби стійко зберігають тенденцію поступового здорожчання. Так, за даними Держкомстату, лише протягом вересня-жовтня хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 1% - до 48,94 гривні за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 1,1% - до 40,03 гривні за кілограм, хліб житній - на 2% - до 41,76 гривні за кілограм, ціна на батон зросла на 2,4% - до 26 гривень за 500 грамів.

Пояснюючи причини такої тенденції, Черемісіна зазначає, що на початку осені сировинні складники хлібовиробництва продовжили набирати в ціні. Так, протягом вересня-жовтня 2024 року ціна борошна зросла на 5,5% - до 18,15 гривні за кілограм, олія соняшникова подорожчала на 2,4% - до 62,97 гривні за кілограм:

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"Виняток становить лише цукор, який подешевшав на 1,6% – до 35,09 гривні за кілограм".

Зазначається, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Протягом листопаду хліб може додати в ціні 5-7%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин назвав ще один продукт, який подорожчає в Україні. Мова йде про курятину.

За словами аналітика, вартість комбікорму буде впливати і на вартість м'яса.

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