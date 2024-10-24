В Україні стрімко дешевшає капуста: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що ціни в середньому в 2,9 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

В Україні почали знижуватися ціни на капусту. Продукція дешевшає через надлишок, зокрема, овоча середньопізніх сортів, які не придатна для тривалого зберігання.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що зараз оптові ціни на капусту встановлені в межах від 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Зазначається, що широкий ціновий коридор пояснюється тим, що на ринок надходить продукція різної якості.

Більшість фермерів продовжують активно збирати врожай, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає, а от попит на неї залишається вкрай низьким.

Відео дня

Попри здешевлення овоча, ціни на капусту в Україні в середньому в 2,9 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключено, що ціни будуть й надалі падати через активне збирання врожаю.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan білокачанну капусту продають по 29,90 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч можна купити за 29,95 грн/кг.

Одні з найвищих цін наразі в Сільпо - 36 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Майже всі овочі в Україні продовжують дорожчати. На зростання цін впливають низка факторів. Так, через поганий урожай навколо картоплі ажіотаж, який жене ціни вгору.

Крім того, експерти вважають, що в Україні дорожчатиме м'ясо. Експерти пов'язують зростання цін на цю продукцію з підвищенням податків, здорожчанням кормів та підвищенням тарифів, зокрема, на електроенергію.

Вас також можуть зацікавити новини: