На думку Гітанаса Науседи, Білорусь у такий спосіб намагається уникнути санкцій.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав пропозицію Білорусі щодо транспортування українського зерна через свою територію до Литви "пасткою".

На думку Науседи, Білорусь у такий спосіб намагається уникнути санкцій.

"Українське зерно вже їздить через Польщу та інші країни до балтійських портів. Це пастка. Не потрапляймо в неї", - написав він у Twitter.

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Експорт зерна з України: пропозиція Білорусі

Білорусь поінформувала Організацію Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит зерна з України через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

26 листопада розпочалась реалізації нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

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