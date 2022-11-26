Планується відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, що найбільше потерпають від продовольчої кризи.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

"Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші", - зазначив Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністрами Польщі, Литви, Бельгії, а також президентом Угорщини сьогодні в Києві.

За його словами, кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тисяч людей.

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"60 таких кораблів дадуть гарантію продовольчої безпеки для мільйонів людей на рік. Це буде один із найбільших внесків в глобальну стабільність і дуже потрібний крок. Ми пропонуємо нашим партнерам брати для себе у такий спосіб участь у ініціативі. Наша мета амбітна й конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що до ініціативи Grain from Ukraine на сьогодні приєдналися вже 20 країн, ще понад 10 - готуються приєднатися.

Зернова ініціатива

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи двадцяти" закликав лідерів цих країн приєднатися до українською ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим.

19 листопада США оголосили про надання 20 млн дол. на закупівлю української агропродукції для боротьби з голодом в найбідніших країнах Африки та Азії.

Крім того, 5 млн фунтів стерлінгів в рамках ініціативи Grain from Ukraine виділить Велика Британія.