Разом з тим в Білорусі попросили ООН дати їм можливість експортувати власні добрива, які наразі підпадають під санкції.

Білорусь поінформувала Організацію Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит зерна з України через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Як заявив речник ООН Стефана Дюжаррік, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся напередодні в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна, пише Reuters.

Разом з тим, Амбразевич "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції", - йдеться в заяві Дюжарріка за підсумками зустрічі.

Відео дня

Зернова угода: експорт українського зерна під час війни

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південни" та створення безпечних маршрутів.

Крім того, 26 листопада розпочалась реалізації нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

Вас також можуть зацікавити новини: