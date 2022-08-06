Без їжі не залишимся: яка продукція зникла з полиць магазинів та чим її замінюють

Окупація та знищення рашистами деяких заводів українських виробників спричинили зникнення з вітчизняного ринку ряду товарів. УНІАН з’ясовував, без яких харчів лишились українці та як торговці покривають їхню нестачу.

Спротив наших військових героїв російським нещадним загарбникам триває вже понад п’ять місяців. За цей час українці в тилу, призвичаївшись до нових умов, продовжують жити і працювати задля підтримки економічного фронту нашої нескореної держави.

Проте робота торгівельних мереж ускладнюється, зокрема, настачею продовольства тих брендів, які до війни користувались чималим попитом в українців. Кожен з нас, мабуть, міг помітити, що зник з полиць магазинів улюблений сік, йогурт чи якісь солодощі. До цього приклали руку рашисти. Вони понівечили або й знищили чи окупували частину виробничих потужностей тих підприємств, які забезпечували українців харчами.

Тепер замість деяких звичних товарів, які були частиною продуктової корзини у довоєнний час, покупцям доводиться обирати щось інше. А рітейлери, в свою чергу, намагаються замінити дефіцитні продукти аналогами, аби якомога повніше задовільнити потреби українців.

Без чого лишились

Вимушена зміна асортименту в торговельних мережах торкнулась багатьох груп товарів. Як розповіли УНІАН в компанії АТБ, в їхній мережі в більшій мірі це стосувалось соків, напоїв, а також товарів бакалійної групи.

Мережа "Ашан" із зупинкою заводу виробника "Чумак" зіткнулася з дефіцитом томатної пасти. Її складно знайти на території України, і до нового врожаю буде складно знайти в імпорті. Тому вони змушені були скоротити представленість цієї категорії, забезпечивши лише наявність однієї торгової марки на полиці. Також, крім томатних виробів "Чумак", недоступними стали і їх майонези, соуси.

"Також не працюють заводи компанії "Сандора", що призвело до дефіциту в категорії слабоалкогольних напоїв Pepsi, Mirinda, 7UP, соків Sandora, "Садочок" та чіпсів Lays. Ми перекриваємо потреби імпортом. Компанія "Монделіс" поступово відновлює поставки ТМ "Барні", печива "Оreo" та чіпсів "Люкс". І ми повністю втратили продукцію "Артемсіль", - повідомили в торговельній мережі "Метро Україна".

Що стосується м’ясної продукції, то компанія лишилась без таких популярних брендів, як "Бащинський", "Салтівський МК", Metro Chef.

Серед виробників молочних продуктів обірвалась співпраця з "Молочною слободою", "Тайфуном", їхнє виробництво у Харківській області не відновлене. А постачальник сирів та молочки "Добряна" не виходить на зв’язок. Виробник йогуртів та десертів Danone, один із заводів якого знаходиться в окупованому Херсоні, переніс своє виробництво в Кременчук, проте, як зазначили в компанії "Метро", виробничої потужності недостатньо, є тривалі недопоставки цієї продукції.

Всі торговельні мережі в цьому сезоні відчули значну нестачу поставок фруктів, овочів, ягід, бахчі з нині окупованих територій Херсонщини та інших південних регіонів України.

В компанії "Ашан" також наголосили, що з початком військових дій закрився один із найбільших заводів скловиробів в Україні: він зазнав ракетного обстрілу. Тому в дефіциті звичайна 3-літрова скляна банка. Разом з тим неприємною новиною для господинь стане те, що через окупацію частини територій і дефіциту сировини в Україні скоротилося виробництво кришок для консервації.

Яка з’являється альтернатива

Звичайно, вітчизняні рітейлери з усіх сил намагаються забезпечити українців харчуванням і не залишити полиці своїх магазинів пустими. Тому заповнюють їх продукцією від інших вітчизняних виробників, які продовжують свою діяльність, або шукають постачальників з-за кордону.

"Постачальники, що постраждали від військових дій та припинили свою діяльність за різних причин, не були виробниками унікальних та незамінних товарів, тому мережа знайшла аналоги та змогла залишити на полицях своїх магазинів звичний для наших покупців асортимент. Також у деяких категоріях трохи збільшилися пропозиції товарів власного імпорту", - підкреслили в АТБ.

Як зазначили в коментарі УНІАН представники "Метро Україна", їхня мережа налагоджує роботу з постачальниками з Одеської та Черкаської областей, а також з рядом господарств в західних регіонах України. У чіпсах, слабоалкогольних напоях, соках та соусній групи вони намагаються перекривати потреби локальними компаніями.

"Харківського виробника "Молочна Слобода" замінили національними брендами "Галичина", "Молокія", "Слов'яночка", "Простоквашино", "Президент". Згущене молоко, яке постачав даний виробник, замінили брендом ПМКК, ввели продукцію власної торгової марки та підписали контракт з новим постачальником "Фаворит", - повідомили в компанії.

Що стосується нашумівшої проблеми з тимчасовою нестачею солі, то, як зазначили в "Ашан", українців найбільше хвилювала саме наявність кам’яної солі.

"У Європі, звідки зараз йде імпорт, домогосподарства її не використовують. Адже немає культури консервування. Кам'яну сіль купують, в основному, для промислових потреб, наприклад, соління риби чи заводської консервації. Її беруть великими партіями. Тому проблемою для закупівельників було знайти сіль саме в фасуванні для домогосподарств або розфасувати її самостійно", - зазначили в мережі.

Потреби покупців в кришках і банках, за словами представників "Ашан", також наразі покриті.

"Ми знайшли скляну 3 літрову банку із зеленого скла. Нині у нас у продажу широкий асортимент як банок, так і кришок, включаючи кришки з патріотичною символікою", - прокоментували в компанії.

Поступове відновлення виробництва

По можливості вітчизняні виробники переміщують із окупованих територій та зон бойових дій свій бізнес і потужності у більш безпечні регіони та продовжують свою роботу далі.

"В Кам'янець-Подільський з кінця березня передислокувалось 22 великих підприємства, серед яких і виробники харчової промисловості. Підприємство з Харкова "Сто пудів" перемістило в це місто потужності, відкрило завод по виробництву швидкого харчування і постійно, в якості гуманітарної допомоги, передає продукцію на фронт", - розповів УНІАН громадський активіст Андрій Заєць.

Coca-Cola оперативно відновила діяльність свого заводу у звільненій від окупантів Великій Димерці на Київщині. В травні там налагодили виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, а згодом - продукції під брендом Schweppes.

До війни виробничі потужності компанії Danone були представлені двома заводами: "Данон Дніпро" у місті Херсон і "Данон Кремез" у місті Кременчук. Після початку повномасштабної війни і окупації Херсонщини, компанія частково перенесла своє виробництво на Полтавщину.

"Danone переніс своє виробництво у Кременчук та поступово відновлює більшість асортименту, при цьому дещо скоротивши лінійку смаків або зробивши даунсайзинг - зменшення порцій продукту", - зазначили в "Метро".

Війна поставила український бізнес на нові рейки, його представникам доводиться тримати ніс за вітром та швидко змінюватися. Бойові дії та окупація частини територій - це важкі випробування наших виробників. А для інших гравців виробничого ринку - нові можливості представити себе Україні і стати більш конкурентоздатними.

Зокрема, сприятлива погода та кропітка праця наших селян дає надію на хороший врожай фруктів і овочів, тому матимемо їх достатній асортимент в магазинах, також завдяки цьому ми будемо забезпечені соками. А запаси зернових та олійних і їхній цьогорічний врожай вказують на те, що й з наявністю хліба, макаронних виробів, олії проблем не буде.

Вітчизняні торговельні мережі вже мають достатній досвід роботи в умовах війни, тому вони вміють приймати виклики і зможуть запобігти дефіциту будь-яких товарів, аби ми завжди мали змогу купити необхідну продукцію. Тож з вірою в мирне майбутнє продовжуємо зберігати спокій і працювати на підтримку Батьківщини і наших захисників.

Альона Кириченко