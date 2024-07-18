Зазначається, що Пекін веде ще одне розслідування з приводу демпінгу.

Китай поставив три компанії з Європейського союзу в центр антидемпінгового розслідування щодо демпінгу цін на свинину. Пекін зробив цей крок у рамках торгової війни після того, як ЄС заявив про введення нових мит на китайські електромобілі.

Видання Bloomberg пише, що на останньому етапі перевірки Пекін вибрав данські компанії Crown A/S, Vion Boxtel BV і Litera Meat S.L.U. - трьох найбільших експортерів свинини з ЄС до Китаю - для визначення факту демпінгу та оцінки збитків, завданих внутрішньому сектору. Ці компанії повинні в установленому порядку надати повні й точні відповіді на запитальники, які їм видав Китай.

Компанія Danish Crown заявила, що збереже "повну прихильність і прозорість" під час розслідування і розраховує на "постійну конструктивну співпрацю" з усіма відповідними органами і сторонами.

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Китай також вибрав 24 вітчизняних виробника свинини, зокрема 20 з найбільшим обсягом забою, для визначення збитків від можливого демпінгу.

Торгові війни ЄС і Китаю - головні новини

Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю, тому що вони створюють загрозу економічної шкоди виробникам BEV в ЄС.

Крім того, ЄС розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu і AliExpress, а також у роздрібному магазині одягу Shein. Це рішення має зупинити сплеск неякісних товарів з Китаю в ЄС.

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