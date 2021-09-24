Закон вводить ряд нововведень для допомоги фермерським господарствам.

Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання діяльності фермерських господарств в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення у другому читанні та в цілому закону "Про стимулювання діяльності фермерських господарств" (№4046) проголосували 291 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Закон уточнює склад земель фермерських господарств. Відтепер такі землі можуть складатися: із земельних ділянок, що належать громадянам-членам фермерського господарства на праві власності та / або користування, а також земельних ділянок, що належать фермерському господарству.

Крім того, закон розширює перелік одержувачів допомоги за рахунок державного та місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Також вводиться окрема програма підтримки фермерських господарств, керівники яких молодше 35 років.

Метою прийняття закону є легалізація роботи фермерських господарств. У пояснювальній записці до документа сказано, що в Україні виробництвом сільськогосподарської продукції займаються понад 50 тис.підприємств, 92% з яких - фермерські господарства.

"Крім того, зареєстровано близько 4 млн особистих господарств, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, реалізують надлишки виробленої продукції за межами організованого аграрного ринку і є потенційними сімейними фермерськими господарствами", - сказано в записці.

Фермерські господарства та компенсація ЄСВ:

У вересні сімейні фермерські господарства вперше отримали державну компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Автор: Ганна Нагорна