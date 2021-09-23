Більшість земель перебуває у користуванні домогосподарств та незареєстрованих ферм.

Більшість земель, придатних до ведення сільського господарства, належать не дрібним фермерам. Економіст розповів, що угіддя України переважно перебувають у користуванні домогосподарств та приватних ферм, далі за обсягами оброблюваної землі – приватні агрокомпанії та великі агрохолдинги.

Про це розповів професор Київської школи економіки (KSE) Олег Нів'євський на Першій міжнародній конференції з аграрного права, організованій Асоціацією правників України.

За даними KSE, приблизно 16 млн гектарів землі перебувають у власності домогосподарств та приватних ферм, які офіційно не зареєстровані. Кожне з таких господарств в середньому має 2-3 гектари ріллі. Загалом вони виробляють 44% всієї аграрної продукції.

На другому місці за обсягом землі - незалежні приватні агрокомпанії, які обробляють 9,5 млн га ріллі. Середній розмір ділянки, яку обробляє одна така компанія - 1500 га. При цьому ці учасники ринку виробляють близько чверті всієї агропродукції.

Читайте такожProzorro проводитиме електронні аукціони з продажу земліДалі йдуть великі агрохолдинги, які сукупно обробляють в Україні 6 млн га с/г земель. Розмір їхніх угідь становить від 30 до 700 тисяч гектарів. Вітчизняні агрохолдинги також виробляють близько чверті продовольства в Україні.

На останньому місці за кількістю землі у власності – дрібні фермери, які сукупно володіють 4,4 млн га земель. Середній розмір угідь в користуванні одного фермера - близько 105 гектарів. Загалом дрібні фермерські господарства виробляють близько 7% агропродукції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна несподівано стала найбільшим постачальником картоплі в Білорусь.

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Автор: Ганна Нагорна