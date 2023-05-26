Країна-агресор не вперше використовує шантаж, щоб домогтися своїх цілей.

У Росії грозяться вийти із зернової угоди, якщо "Россельхозбанк" не підключать до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

В Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявили, що на їх вимогу перепідключити банк до SWIFT офіційний представник Генсекретаря ООН сказав, що є інші можливості здійснювати банківські транзакції. Також вони обурені відсутністю транзиту аміаку.

"Зі свого боку відзначаємо, що якщо аміак через порт Південний не йде, є інші порти, які поки що працюють за нашого сприяння на вивезення українського зерна. Якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу з виконання інших "системних" проблем, що блокують наш сільгоспекспорт, то "Чорноморській ініціативі" також доведеться підшукувати альтернативи", - йдеться в повідомленні Міністерства.

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Зернова угода: останні новини

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

Наприкінці жовтня Міноборони РФ звинуватило Велику Британію у причетності до атаки на Чорноморський флот і оголосило, що виходить з зернової угоди.

Пізніше вони уточнили, що не вийшли, а "призупинили дію" угоди. Вже через кілька днів РФ відновила свою участь у ній.

У березні росіяни погодилися продовжити дію угоди, однак на 60 днів. Вони вимагають виконати їх умови, серед яких - підключення "Россельхозбанка" до SWIFT, зняття заборони на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" і розблокування ряду зарубіжних активів і рахунків.

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