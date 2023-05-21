Таке блокування продовжується майже місяць, з 29 квітня

Зернову угоду поновлено, однак Росія продовжує блокувати вхід суден до найбільшого з портів - "Південного". Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook, зазначаючи, що таке блокування продовжується майже місяць, з 29 квітня.

Зазначається, що 19 травня було проінспектовано 3 судна на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ", однак в інспекції і реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

"20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провела лише 2. Всі заявлені на порт "Південний" росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану. 21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт "Південний"", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі в порту "Південний" перебуває понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, які мають бути завантажені на 26 суден, що продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.

"Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", - наголошують у міністерстві та закликають партнерів знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

Зернова угода - що відомо

У липні минулого року за посередництва Туреччини й ООН була підписана зернова угода. Вона дозволила відновити експорт зернових через три порти - "Південний", "Чорноморськ" і "Одеса".

Росія періодично блокувала нормальну роботу зернового коридору, затримуючи інспекцію, внаслідок чого утворювалися черги з суден.

У травні виникла загроза остаточного припинення роботи коридору, оскільки Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть враховані інтереси російської сторони щодо постачання добрив.

17 травня стало відомо, що зернову угоду все ж продовжили до 18 липня.

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