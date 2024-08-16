Морський шлях було організовано після того, як Росія почала блокування суден, які проходили тодішнім "зерновим коридором".

За рік роботи тимчасового морського шляху, відомого як "Український коридор", 2379 суден експортували українські вантажі до 46 країн світу. Загальний вантажообіг склав 64,4 млн тонн, з яких 43,5 млн тонн – продукція українських аграріїв. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що з 15 березня 2024 року "Український коридор", що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у цілодобовому режимі. Це збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

Тимчасовий морський шлях було організовано після того, як Росія почала блокування суден, які проходили тодішнім "зерновим коридором". На відміну від зернового коридору, Українським морським шляхом можна транспортувати не тільки аграрну продукцію.

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У Мінвідновлення додали, що попри систематичні російські обстріли, Сили безпеки та оборони продовжують забезпечувати морський шлях для цивільних суден. Окрім безпекової складової, існує два основних інструменти страхування ризиків судновласників, чиї судна прямують до чи з морських портів України. Перший – це механізм страхування провідними страховими компаніями та банками світу за сприяння Уряду Великої Британії. Угода дозволяє покривати ризики для суден на рівні 1-1,25% страхових премій. Це практично довоєнні показники.

Другий – гарантії відшкодування шкоди фрахтувальникам, операторам та власникам суден і суден внутрішнього плавання під час перебування таких суден у територіальних водах України.

Експорт агропродукції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може повторити досвід переговорів навколо "зернової угоди" задля залучення РФ до другого саміту миру.

Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього. До цього для української продукції відкрили ринок в Боснії та Герцеговині.

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