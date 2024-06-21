За словами очільника МЗС, наразі в Україні немає бажання до прямих контактів з Росією.

Україна може повторити досвід переговорів навколо "зернової угоди" задля залучення РФ до другого саміту миру, розповів в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На шляху до другого саміту треба вирішити дуже багато питань, зокрема щодо того, як будуть ці переговори структуровані. Однак, у нас є дуже успішний досвід переговорів щодо "Чорноморської зернової ініціативи". Коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина та ООН вели перемовини з Росією. І угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН та Україною, а також Туреччиною, ООН та Росією – так зліпилася угода", – сказав Кулеба.

Він також додав, що наразі в Києва немає бажання напряму контактувати з російською стороною, з огляду на всі ті злочини, які вони вчиняють проти України. Він також додав, що наразі ключова задача для України – не лише закінчити війну, а й забезпечити мир у майбутньому.

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"Коли ми говоримо про Росію, то запобіжники – це термін умовний. Саме тому кінцева перемога має полягати в тому, що буде створена реальність, в якій РФ буде не здатна повторити напад на Україну", – пояснив Кулеба, додавши, що однією з таких передумов є підписання безпекових угод з США та іншими країнами.

Напередодні Україна провела у Швейцарії саміт миру, у якому взяли участь кілька організацій і 101 держава. Після заходу було підписано підсумкову декларацію — документ підтримали чотири організації та 80 країн-учасниць.

Відмовилися від підписання представники ОАЕ, Вірменії, Саудівської Аравії, Ватикану, Індії, Бразилії, Лівії, Бахрейну, Індонезії, Колумбії, ПАР, Мексики й Таїланду. Потім свої підписи відкликали Йорданія та Ірак.

Згодом з'явилася інформація, що Україна готується до проведення другого саміту миру, до якого можуть долучити й представника РФ. Так, за словами Андрія Єрмака, робочі групи наразі готують деталі для нової зустрічі для досягнення миру на українській землі.

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