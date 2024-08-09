Минулого тижня був відкритий новий ринок в Боснії та Герцеговині.

Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього, повідомила Держпродспоживслужба.

"Цього тижня МЗС спільно з Держпродспоживслужбою відкриває для українських виробників новий ринок в Королівстві Бахрейн. Минулого тижня ми відкрили новий ринок в Боснії та Герцеговині. Відкриття двох ринків поспіль у різних регіонах світу є свідченням системної роботи, спрямованої на підтримку українських експортерів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що відкриття двох ринків впродовж короткого терміну часу – це результат наполегливої праці, що тривала не один місяць, і, навіть, не один рік. За його словами, безпечність продуктів українського виробництва вже високо оцінили в багатьох країнах світу.

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У відомстві звернули увагу потенційних експортерів на необхідність обов'язкового дотримання вимог до ввезення м'яса птиці та продуктів з нього до Королівства Бахрейн, ця інформація доступна до ознайомлення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

Експорт українських продуктів – останні новини

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі й ставши максимальною за часи незалежності нашої держави.

У червні Держпродспоживслужба повідомила про те, що українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн.

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