Очільник МЗС Росії Лавров звинуватив Україну в тому, що вона замінувала власні порти.

Росія готова забезпечити безперешкодний прохід суден із зерном з українських портів у Середземне море. Однак за умови, що Україна "вирішить проблему їхнього розмінування".

Про це Сергій Лавров заявив на брифінгу МЗС Росії.

"Для цього (розблокування суден із зерном з українських портів - ред.) необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані", - сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що "РФ давно зробила все від неї залежне, щоб розв'язувати продовольчу проблему, що виникає у світі", але не уточнив, що саме він мав на увазі.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці, зупинила майже весь експорт українського зерна через блокування портів в Чорному морі.

Варто зазначити, як наголосили в розвідці, Росія своїми заявами про варіанти "розблокування" українського зерна в Чорному морі намагається ускладнити розуміння ситуації.

Додамо, як заявляв Володимир Зеленський, Росія свідомо створює проблему з дефіцитом зерна, щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт.