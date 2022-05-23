У світі можуть виникнути проблеми з доступністю їжі через війну Росії проти України.

Світ стикається з "ідеальним штормом всередині ідеального шторму", коли мова заходить про продовольчу кризу.

Про це заявив голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише CNN.

За його словами, наразі світ стикається з проблемою зростання цін на харчові продукти. Але з проблемами, пов'язаними з добривами та виробництвом харчових продуктів, у нас "цілком можуть виникнути проблеми з доступністю їжі". Він додав, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це лише посилить проблему.

"У 43 країнах є 49 мільйонів людей, які "стукають у двері голоду", і світ зіткнеться з голодом, дестабілізацією та масовою міграцією, якщо ми не випередимо проблему", - сказав він.

Бізлі наголосив, що "цього тижня в Давосі достатньо лідерів, щоб покінчити з голодом у світі".

Як повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден.

Зокрема, Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

Блокада морських портів України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Зокрема, це вже призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі. Також експерти прогнозують голод у деяких регіонах світу.

Тим часом Європейська Комісія запускає комплекс заходів "Шляхи солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари. За словами європейського комісара з питань транспорту Адіни Велян, комплекс заходів спрямований на інтеграцію інфраструктури України та ЄС для вивезення за кордон 20 мільйонів тонн українського зерна протягом найближчих трьох місяців.

А генсек ООН Антоніу Гуттереш пропонує послабити санкції проти Росії, якщо вона відкриє Україні експорт зерна. В обмін на деблокаду зернових Гуттереш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Генсек ООН наразі веде перемовини з Росією, Туреччиною й іншими країнами, щоб відкрити експорт українських харчових продуктів на світові ринки і запобігти глобальному дефіциту продовольства.

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