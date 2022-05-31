Через блокування Росією портів Україна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо створює продовольчу кризу у світі, щоб спричинити міграційну кризу у Європі та нанести збитки Україні.

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Зараз через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи", - зазначив президент.

На думку Зеленського, ця загроза може перерости у нову міграційну кризу.

Він вважає, що це те, чого й прагне російське керівництво.

"Вони свідомо створюють цю проблему. Щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже потрібні зараз нашій економіці. А мешканців африканських і азійських країн російська держава використовує просто як розмінну монету", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що на такому фоні виглядають особливо цинічними розповіді російських представників різного рівня про те, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт їхнього продовольства.

"Мовляв, вони хочуть не допустити кризи. Але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть, як і завжди. По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге – на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому і зберегти дефіцит на легальному ринку", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

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