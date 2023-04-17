Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян.

Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"З 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам "ініціативи" та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", – наголосили у відомстві.

Також в міністерстві підкреслили, що з листопада минулого року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

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Разом з тим, з квітня російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у "ініціативі". Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (два з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту "Південний".

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", – зазначили у відомстві.

В міністерстві наголосили, що Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів.

Українська сторона сподівається, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців.

"Зернова угода" - що відомо

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

13 березня в Росії заявили, що "зернова угода" буде продовжена на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

18 березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Чорноморська зернова ініціатива з доставки українського продовольства в інші країни світу в час війни продовжена на 120 днів.

Станом на кінець березня, з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

12 квітня інспекції на борту суден, що курсують в рамках зернової угоди щодо експорту українського продовольства, було поновлено.