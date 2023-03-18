Турецький лідер заявив, що перемовини з російською та українською сторонами завершилися успішно.

Угоду з Росією за посередництва Туреччини та ООН щодо експорту української аграрної продукції Чорним морем в умовах повномасштабної війни продовжено. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час виступу на церемонії відкриття замку Седдюльбахір і державної дороги в суботу, 18 березня, пише "Анадолу".

"В результаті наших переговорів з обома сторонами ми продовжили термін дії угоди, який закінчується 19 березня", – оголосив турецький лідер.

"Зернова угода" - що варто знати

В липні 2022 року Росія та України за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української агропродукції Чорним морем, який було зупинено на тлі повномасштабної війни. Відтак вивезення агропродукції, зокрема, зерна, відбувається з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", створено безпечні маршрути.

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В листопаді угоду було продовжено на 120 днів, ООН та Туреччина залишилися гарантами її реалізації.

19 березня термін дії угоди спливав і вона мала було анульована в разі, якщо її не буде продовжено. 13 березня країна-агресор погодилась на продовження на 60 днів. Україна виступила проти, Туреччина наголосила, що працюватиме над тим, аби угоду було продовжено на 120 днів.