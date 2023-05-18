Російський ультиматум знову проігнорували.

Російська влада визнала, що термін дії зернової угоди продовжили ще на 60 днів, проігнорувавши висунуті Москвою вимоги. Про це йдеться в заяві російського МЗС.

"У відповідь на звернення, насамперед турецьких партнерів як сторони домовленості, підтвердили її продовження ще на два місяці, до 17 липня включно, без будь-яких змін", – повідомляють у МЗС Росії.

При цьому російські дипломати поскаржилися, що на практиці виконується тільки українська частина угоди, тоді як російські вимоги все ігнорують. Також МЗС РФ обурюється, що українське зерно нібито вивозиться переважно в багаті країни (раніше українська влада на цифрах пояснювала, що ці заяви РФ не відповідають дійсності).

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На закінчення російське МЗС знову нагадало про свої вимоги:

перепідключити "Россельхозбанк" до SWIFT;

відновити поставки в Росію запчастин до сільгосптехніки;

зняти санкційні обмеження з транспортної логістики та страхування російського сільгоспекспорту;

відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

розморозити активи російських компаній за кордоном.

"Без виконання цих вимог ні про яке розширення "Чорноморської ініціативи" мови в принципі не йде, а сама домовленість буде припинена після 17 липня", – пригрозили в Москві.

Продовження зернової угоди

Вчора стало відомо, що термін дії зернової угоди вдалося продовжити ще на два місяці. Ніякі російські вимоги враховані не були, зате в угоду включили порти Ольвія і Миколаїв, через які тепер теж можна вивозити зерно. Правда, поки тільки турецьким зерновозам.

Серед росіян і Z-активістів ця звістка викликала шквал обурення. У числі інших обурені коментарі залишив колишній польовий командир "ДНР" Ігор Гіркін. Він передрік Путіну черговий "ніж у спину" від Ердогана.

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