Терорист порадив лідеру РФ берегти спину.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) передбачив для лідера РФ Володимиру Путіна "удар ножем у спину" у зв'язку з продовженням зернової угоди.

У своєму Telegram Гіркін не упустив можливості скористатися гучним "інфоприводом" та вказав, що у Путіна є тепер два варіанти після необачного рішення на користь України.

"Відшукувати місце на спині, куди турки ще не встромили ножа (а черговий ніж точно буде)" , - вказав Гіркін.

В якості другої "альтернативи" він запропонував Путіну підготувати розповіді про те, як його в черговий раз "провели за ніс".

"Можливо - дуже грубо, можливо - в межах дозволеного, але в будь-якому випадку - за нього вже взялися та повели", - висловився терорист.

Туреччина заявила, що зернову угоду вдалося продовжити

Нагадаємо, що переговори з приводу продовження "зернової угоди", яке вже понад місяць навмисне саботує Росія, ймовірно, закінчилися успіхом для України. Минулого тижня в Стамбулі делегації України і РФ провели кілька спільних зустрічей, проте тоді переговори були нерезультативними.

Сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Росія нібито перестала блокувати домовленість і дала згоду на відновлення експорту зернових.

Відзначимо, що з початку війни агресор шантажує світ і Україну продовольчою кризою, блокуючи судна з українським зерном в Чорноморській акваторії. 22 липня 2022 року РФ та Україна (за посередництва Стамбула та ООН) дійшли спільного знаменника у цьому питанні.

У березні, після нової порції шантажу з боку РФ, сторони продовжили угоду на 120 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: