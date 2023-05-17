Зернова угода діятиме ще кілька місяців, повідомив президент Туреччини.

Зернову угоду, завдяки якій Україна може експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, продовжили.

Термін дії угоди продовжено ще на два місяці, написав Реджеп Тайїп Ердоган у своєму Telegram-каналі. "Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів і вкладу наших українських друзів було вирішено продовжити угоду про чорноморський зерновий коридор ще на два місяці", - повідомив він.

За його словами, російська сторона також повідомила, що не перешкоджатиме виходу турецьких суден з портів "Миколаїв" та "Ольвія".

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Зернова угода 2023 - новини, які варто знати

Після того, як РФ вдерлася в Україну, чорноморські порти не могли працювати. Влітку минулого року за посередництва Туреччини й ООН була підписана зернова угода, завдяки якій через три порти - "Південний", "Чорноморськ" і "Одеса", вдалося відновити експорт зернових.

Пізніше термін дії угоди не раз продовжували, хоча Росія погрожувала з неї вийти. Російська сторона також не раз блокувала нормальну роботу зернового коридору, утворювалися черги з суден.

Примітно, що РФ 11 травня погрожувала вийти з угоди, якщо до 18 травня не вдається досягти консенсусу щодо її продовження з урахуванням інтересів російської сторони щодо постачання добрив.

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