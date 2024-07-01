З моменту відкриття морського коридору в серпні минулого року Україна експортувала більше 37 млн тонн аграрної продукції.

У понеділок, 1 липня, Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для експорту українського зерна. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ініціатива під керівництвом Стамбула є першою великою спільною акцією чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря внаслідок війни.

Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей маршрут залишається ризикованим.

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Минулого року російський ракетний удар поблизу ключового українського порту Одеса влучив у комерційне судно, в результаті чого загинув пілот і були поранені інші. У листопаді судно, орендоване сільськогосподарським гігантом Cargill Inc. також постраждало від вибуху під час виходу з українського порту в Чорному морі.

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак і збоїв з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Проте порти навколо Одеси стикаються з частими ударами з боку Росії, які продовжують переривати їхню діяльність.

Зазначається, що з моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року Україна експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та Південного.

Туреччина, Румунія та Болгарія є членами НАТО. Проте їхні морські сили перебувають за межами НАТО, зокрема, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією.

Український експорт

У травні 2024 року ЄС остаточно схвалив продовження "торговельного безвізу" для України до червня наступного року. Однак блок тоді передбачив захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів.

27 червня повідомлялося, що ЄС екстрено введе мита на імпорт з України ще двох видів агропродукції. Зокрема, Євросоюз має намір затвердити відновлення тарифів на імпорт українського цукру та яєць.

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