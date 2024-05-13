Безмитну та безквотну торгівлю продовжено ще на рік

Європейський союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України, який раніше був затверджений Європарламентом. Це означає, що безмитну та безквотну торгівлю буде продовжено ще на рік, заявив в Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", – зазначив очільник уряду.

Водночас на сайті Ради ЄС повідомляється, що в понеділок, 13 травня, ухвалили рішення про призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік.

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"Це відновлення ще раз підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку ЄС з боку України після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії та водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів", – йдеться у заяві.

Автономні торговельні заходи ЄС для України застосовуватимуться з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року та стосуватимуться тривалого призупинення всіх несплачених митних зборів і квот.

Регламент також включатиме два захисні механізми для захисту ринку ЄС:

посилена версія існуючого захисного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, дозволяючи Комісії застосовувати будь-які заходи за умови виконання певних умов;

новий автоматичний захисний механізм, який зобов’яже Комісію повторно запровадити квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.

Торговельний безвіз з ЄС

У лютому 2022 року ЄС вперше погодив безмитний доступ для України. Потім його дію продовжили ще на рік. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію продовжити вільну торгівлю до 5 червня 2025 року. Однак 14 березня депутати Європарламенту внесли поправки щодо посилення гарантій для фермерів ЄС.

В кінці квітня 2024 року рішення про продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС у першому читанні підтримав Європарламент.

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