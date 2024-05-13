Європейський союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України, який раніше був затверджений Європарламентом. Це означає, що безмитну та безквотну торгівлю буде продовжено ще на рік, заявив в Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", – зазначив очільник уряду.
Водночас на сайті Ради ЄС повідомляється, що в понеділок, 13 травня, ухвалили рішення про призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік.
"Це відновлення ще раз підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку ЄС з боку України після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії та водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів", – йдеться у заяві.
Автономні торговельні заходи ЄС для України застосовуватимуться з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року та стосуватимуться тривалого призупинення всіх несплачених митних зборів і квот.
Регламент також включатиме два захисні механізми для захисту ринку ЄС:
- посилена версія існуючого захисного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, дозволяючи Комісії застосовувати будь-які заходи за умови виконання певних умов;
- новий автоматичний захисний механізм, який зобов’яже Комісію повторно запровадити квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.
Торговельний безвіз з ЄС
У лютому 2022 року ЄС вперше погодив безмитний доступ для України. Потім його дію продовжили ще на рік. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію продовжити вільну торгівлю до 5 червня 2025 року. Однак 14 березня депутати Європарламенту внесли поправки щодо посилення гарантій для фермерів ЄС.
В кінці квітня 2024 року рішення про продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС у першому читанні підтримав Європарламент.