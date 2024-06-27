Блок планує використати "екстрене гальмо", покликане заспокоїти європейських фермерів.

З п'ятниці, 28 червня, Євросоюз має намір слідом за вівсом затвердити відновлення тарифів на імпорт українського цукру та яєць. Вони становитимуть 419 євро за тонну білого цукру і 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм. Так, блок планує використати "екстрене гальмо", покликане заспокоїти європейських фермерів, пише Financial Times з посиланням на ознайомлених осіб.

Зазначається, минулого тижня були відновлені тарифи для українського вівса в розмірі 89 євро за тонну, які діятимуть до червня 2025 року. Аналогічне рішення щодо яєць і цукру має бути ухвалене 28 червня.

У статті йдеться, що імпорт вівса досягнув встановленої ЄС верхньої межі – з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. Яйця та цукор також досягли затвердженого максимуму.

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За словами журналістів, відновлення тарифів підкреслює, наскільки складними будуть переговори Києва про вступ до Світової організації торгівлі. Україна є сільськогосподарською державою, яка може виробляти продукти харчування дешевше, ніж країни-члени ЄС, і все одно стане головним одержувачем субсидій.

Торговий представник України Тарас Качка повідомив FT, що тарифи відповідають чинній угоді, але український уряд веде переговори з Брюсселем про їх підвищення: "Всі уряди кажуть, що вони виступають за вступ України, але ми побачимо. Переговори щодо сільського господарства будуть дуже складними", – підкреслив він.

Торгівля України та ЄС

Брюссель погодився скасувати всі тарифи і квоти на імпорт українських продуктів харчування в червні 2022 року. Потім безмитний доступ для України продовжили ще на рік. Однак з 2023 року фермери низки європейських країн поскаржилися, що надлишок українського імпорту витісняє їх з ринку. Ці країни в односторонньому порядку наклали ембарго на багато товарів, дозволивши лише транзит.

У травні 2024 року ЄС хвалив продовження "торговельного безвізу" для України до 5 червня 2025 року. Однак блок передбачив захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів. Йдеться про новий автоматичний захисний механізм, який зобов’яже ЄК повторно запровадити квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.

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