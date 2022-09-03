Суховантаж BRIZA зробив вимушену зупинку, тому що сталася поломка механізмів.

У Стамбульській протоці довелося тимчасово призупинити рух через поломку механізмів суховантажу BRIZA, який прямував в Україну для транспортування сільськогосподарської продукції. Рятувати судно вирушили два буксири і катер. Техніці вдалося пришвартувати корабель в районі Ахиркапи.

Цією інформацією поділилося видання Anadolu з посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

Суховантаж BRIZA, довжина якого становить 107 метрів, кинув якір в районі Канділлі. Причиною стала раптова поломка механізмів. На допомогу кораблю відправили рятувальну техніку — буксири Kurtarma-5 і Kurtarma-6, а також катер KEGM-5.

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В результаті BRIZA вдалося пришвартувати в районі Ахиркапи. Після цього рух у Стамбульській протоці, станом на 8:30, вдалося відновити.

Нагадаємо, 1 вересня схожа неприємність сталася з суховантажем Lady Zehma, який віз з України до Італії три тисячі тонн кукурудзи. Він сів на мілину в протоці Босфор, коли плив з Чорного в Середземне море. Тоді рух теж довелося призупинити, а спасти судно відправили чотири буксири.

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