З українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли судна Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos.

28 серпня з портів під Одесою вийшли ще шість кораблів з українським зерном.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини.

Як йдеться в повідомленні, з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли судна Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos.

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За даними координаційного центру в Стамбулі, суховантажі з пшеницею, кукурудзою і ячменем направляються в Єгипет, Нідерланди, Іспанію, Румунію та Італію.

Судно FPMC b 201 везе в Єгипет 33 000 тонн пшениці, суховантаж Aeolos – в Роттердам 30 000 тонн кукурудзи, а Sofie Bulker – в Іспанію з 27 000 тонн ячменю.

Кораблі Melina і Silver Lady мають доставити в Румунію та Італію 27 500 і майже 39 500 тонн кукурудзи відповідно, а SSI Invincible II — 49 500 тонн ячменю.

Станом на 28 серпня 2022 року, з українських портів вже відвантажено 1,043 млн тонн продовольства по зерновому коридору, повідомили в Міноборони Туреччини.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Південний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

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