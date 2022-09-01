На місце події направлено чотири буксири.

Суховантаж Lady Zehma, який віз з України в Італії три тисячі тонн кукурудзи, сів на мілину в протоці Босфор в Стамбулі.

На даний момент рух суден у протоці призупинено. Про це повідомила берегова охорона Туреччини, додавши, що на місце події направлено чотири буксири.

Lady Zehma - одне з шести суден з сільгосппродукцією, яке вийшло з українських портів 30 Серпня.

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Нагадаємо, за даними офісу президента, понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства вже експортовано морським шляхом з трьох портів.

23 тисячі тонн української пшениці за продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті.

Також наголошується, що Україна відновлює відповідні зв'язки з країнами Аравійського півострова і вже майже 40 тисяч тонн пшениці направляються в Ємен.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

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